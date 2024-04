En test : vidéosurveillance et intelligence artificielle

Souriez, vous êtes filmés et analysés par l'intelligence artificielle. À quelques heures d'un concert à La Défense Arena, les dizaines de milliers de téléspectateurs ont peut-être vu passer les panneaux qui indiquent l'expérimentation de cette vidéosurveillance. La RATP et la SNCF expérimentent une IA qui détecte les situations à risques, en temps réel, depuis les images de vidéosurveillance. Les avis des spectateurs sont partagés. Non respect du sens de circulation, franchissement d'une zone interdite ou encore mouvement de foule, les caméras intelligentes sont entraînées pour analyser et signaler tout comportement suspect aux agents de police. Une répétition grandeur nature à trois mois des Jeux olympiques. La startup Videtics exploite l'une des IA qui sera utilisée pour l'événement. Les caméras intelligentes peuvent analyser jusqu'à 25 situations par seconde. Mais peuvent-elles être utilisées pour de la reconnaissance faciale ? La loi JO 2024 adoptée en 2023, permet l'expérimentation de la vidéosurveillance analysée par l'IA jusqu'en mars 2025. TF1 | Reportage N. Robertson, H. Lévêque, E. Gavinet