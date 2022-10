En Ukraine, un hiver sans électricité ni chauffage ?

Konstantyn et Liudmila habite au cinquième étage d’un immeuble en partie dévasté du nord de Kharkiv. Il n’y a plus d’électricité depuis le début de la guerre. Ils pénètrent chez eux à la lueur des lampes torches. Relancer le chauffage dans ces habitations collectives n’est pas évident. Il faut rétablir les lignes partout où elles ont été coupées dans le pays. Au total, c’est près d’un tiers de la production qui a été touché par les frappes. Il y a ceux qui n’ont plus de courant et ceux qui vont devoir restreindre leur consommation car les infrastructures énergétiques ont été durement touchées encore une fois, par les dernières attaques de drones russes. Et c’est à l’échelle nationale maintenant que les Ukrainiens vont devoir faire face à des pénuries d’électricité à quelques semaines seulement du retour des premiers grands froids. TF1 | Reportage M. Scott, P. Lormant, G. Haurillon