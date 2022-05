En ville, la folie du vélo électrique

Que ce soit à Grenoble, à Paris, à Calais, les cyclistes ont toute leur place dans les villes. À Dijon et son agglomération, 320 km de pistes cyclables ont été créés. Rien que sur un rond point, 500 000 euros ont été investis pour sécuriser la zone et plusieurs chantiers sont en cours. De quoi encourager les déplacements à vélo. "Là, je le prends juste pour aller me promener, mais souvent, je le prends pour aller au boulot", confie un jeune homme. "En ville, c'est pollué, il a des problèmes pour se stationner etc. Donc, c'est infiniment pratique pour moi", indique un homme. Le marché est en plein essor, + 43% ces deux dernières années. Une cycliste que nous avons rencontrée vient d'investir dans un vélo électrique pour remplacer ses trajets en voiture. "Ça faisait un moment que je regardais, puis en plus avec les augmentations du prix de l'essence, pour les beaux jours qui arrivent et préparer son corps pour l'été", fait-elle savoir. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Adda, A. Ponsar, S. Vignon