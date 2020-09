En visite à Kenosha, Donald Trump ne prévoit pas de rencontrer la famille de Jacob Blake

Aux États-Unis, Donald Trump est en visite à Kenosha, la ville dans laquelle un policier blanc a tiré à sept reprises sur un homme noir il y a neuf jours. Depuis cet incident, des manifestations et des émeutes ont fait deux morts dans la ville. Le président américain devrait visiter le commissariat. En revanche, il ne devrait pas rencontrer la famille de Jacob Blake, l'homme qui a été blessé par la police.