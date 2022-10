Enchères : 535 000 euros le dinosaure !

Il s'appelle Zéphyr, 3 m de long pour 1,30 m de hauteur. Des mensurations de rêve. Et pour un dinosaure venu tout droit du Jurassique supérieur, il est plutôt en forme. Le squelette est vieux de plus de 150 millions d'années. Ses dents, sa colonne vertébrale, ses courtes pattes avant et ses larges pattes arrière, qui lui permettaient de courir à plus de 25 km/heure, sont presque intacts. Mais il a fallu plusieurs milliers d'heures pour restaurer et assembler chacun de ces os. "C'est tout à fait une belle bête, on est à 70% du squelette d'origine", explique Iacopo Briano, expert en paléontologie et histoire naturelle. "Pendant le dégagement des premières vertèbres, on a vu qu'il y avait des tendons, des éléments qui d'habitude ne se préservent pas", nous montre-t-il. De quoi faire grimper les enchères. Le reptile préhistorique découvert aux États-Unis a finalement trouvé preneur pour 535 000 euros. On avait estimé ce dinosaure 400.000 euros", confie le commissaire-priseur Alexandre Giquello. Quant à l'acheteur, il précise "qu'il y a de fortes chances qu'il ait vu les films Jurassic Park". Et vous, un dinosaure dans votre salon, ça vous direz ? TF1 | Reportage A. Basar, J.Y. Mey, R. Roiné