Enchères : offrez vous un dinosaure !

Voici Big John, il a 66 millions d'années et c'est le plus gros tricératops connu à ce jour. Un spécimen préhistorique qui mesure sept mètres de longueur sur quasiment trois mètres de hauteur. Rien que la tête, qui est la partie la plus imposante mesure 2,6 mètres de haut sur presque deux mètres de largeur. 200 morceaux ont été retrouvés et il a fallu deux ans pour le restaurer. Un spécimen rare et donc cher. Son prix est estimé entre 1,2 et 1,5 millions d'euros. Mais qui peut se permettre d'acheter un squelette de dinosaure ? Ce sont des acheteurs plutôt jeunes, issus des nouvelles technologies et amateurs de Jurassic Park. Comme pour tous les objets d'art, ce sont souvent des mécènes. Ils vont ensuite faire œuvre de générosité en prêtant ou en offrant à des musées. En 2020, un tyrannosaure a été vendu 27 millions d'euros aux États-Unis. Big John battra-t-il ce record ? Réponse le 21 octobre 2021 lors de la vente aux enchères.