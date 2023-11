Enedis : émotion après la mort d'un agent

L'accident a eu lieu au bout d'un chemin forestier de Pont-Aven, samedi vers 19h15. Un agent a été électrocuté alors qu'il intervenait sur une ligne endommagée par la chute d'un arbre. Il avait 46 ans, trois enfants. Aujourd'hui, ses collègues sont choqués. "Nous avons pris le temps de nous voir, de nous recueillir... Les salariés ont pu discuter entre eux. La très très grande majorité des salariés ont souhaité reprendre le travail", confie Jean-Philippe Lamarcade, directeur régional d'Enedis en Bretagne. Aux quatre coins du Finistère, des équipes venues de toute la France sont à pied d'œuvre. Des agents viennent de Montauban et sont eux aussi très émus. Et la peur de l'accident est omniprésente. "Le problème, ce sont les fils par terre. Ce n'est pas nous qui avons coupé, on ne sait pas si ça a été mis en sécurité, les gens raccordent des groupes électrogènes, mais des fois, ils ne savent pas trop comment ils font. Du coup, ça arrive qu'on se retrouve avec du courant sur les fils qui sont par terre", explique Gaëtan Lecoutre, technicien d'exploitation d'Enedis. Ce soir, 57 000 foyers restent privés d'électricité dans le département. Mais les habitants sont patients et reconnaissants. À Pont-Aven, ils avaient même fini par sympathiser avec l'équipe de l'agent décédé, venu de Toulouse. Une cérémonie sera organisée en son hommage, lundi 6 novembre, dans sa région natale. TF1 | Reportage J. De Francqueville, M. Giraud, J. Jeunemaître