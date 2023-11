Énergie, alimentation : l'inflation ralentit enfin

Un an et demi que l'inflation n'avait pas été aussi faible. Sur le marché, dans la matinée de ce mardi 31 octobre, vous en êtes-vous rendu compte ? Certes, les prix continuent d'augmenter, mais moins que ces derniers mois. Comment expliquer cette légère amélioration ? Première raison, l'énergie. Le prix du baril de pétrole est resté plutôt stable ces derniers mois, en dessous de 90 dollars. Bonne nouvelle aussi du côté des produits frais, tel que le poisson, les yaourts ou encore le fromage qui remplissent nos réfrigérateurs. Leurs prix n'ont presque pas augmenté en un an, seulement 0,8 %. En revanche, pour les produits transformés qui demandent plus d'étape de fabrication, comme les pâtes ou les biscuits, il va falloir être plus patient. Alors, est-ce la fin du cauchemar dans l'inflation ? "Tant qu'on n'est pas rassuré sur la partie énergie, on ne peut pas garantir que l'inflation ne va pas repartir.", affirme Laura Bokobza, experte en gestion d'entreprise et dirigeante fondatrice de "LBK Consulting". Comment évolueront les prix du pétrole ou du gaz ? C'est impossible à dire pour le moment. Mais selon les spécialistes, le contexte international aura forcément des répercussions. TF1 | Reportage J. Maviert, W. Wuillemin, N. Mariel