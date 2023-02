Énergie : comment faire de l’économie sans travaux ?

Ils se cachent derrière chaque radiateur de la maison. Christine a fait installer des boîtiers, il y a un an, pour faire des économies d'électricité. Ils sont reliés à une application. Elle peut ainsi contrôler à distance la température de chaque pièce. Avec la hausse du prix de l'électricité, cette mère de famille ne voulait plus se chauffer n'importe comment. "On rentre dans la salle de bain, on le met à fond. Puis après, on ressort. Et toute la journée, le radiateur est à fond. Avec l'application, on peut stopper ça. C'est-à-dire qu'on met à 19°C. Des fois c'est froid, mais au moins, on fait des économies", explique cette adhérente au boîtier connecté Voltalis. Elle a économisé plus de 300 euros, même si l'hiver particulièrement doux a pu engendrer une partie de ces économies. Dans tous les cas, Christine est gagnante avec ces boîtiers, car ils ne lui ont tout simplement rien coûté. L'entreprise qui a conçu ces dispositifs travaille avec RTE, le gestionnaire du réseau électrique. Quand il y a une vague de froid, pour soulager le réseau, elle est sollicitée afin de baisser le chauffage des 200 000 foyers équipés de ces boîtiers. TF1 | Reportage P. Corrieu, A. Barrier, K. Betun