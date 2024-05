Énergie : comment l'Allemagne sort de la dépendance

Garzweiler est une mine à ciel ouvert, gigantesque, aussi grande que la ville de Bordeaux. Du lignite est extrait sur le site, un charbon de mauvaise qualité, très polluant, mais bon marché. Les machines dévorent tout sur leur passage, terres agricoles, maisons... Les habitants qui restent à proximité sont inquiets. L'été dernier, la compagnie qui exploite la mine a démonté sept éoliennes pour pouvoir agrandir son site. Ce qui a provoqué la colère des militants écologistes, qui estiment que la production d'une énergie meilleure et plus doit passer par les éoliennes. Et c'est là tout le paradoxe, car l'Allemagne accélère aussi sa transition écologique. Le pays compte déjà trois fois plus d'éoliennes qu'en France. L'objectif pour le gouvernement est de continuer d'en construire au moins cinq nouvelles par jour. Les projets prennent du temps, mais le gouvernement n'a pas le choix. L'électricité était presque deux fois plus chère qu'en France en 2023. Le prix du gaz, lui, a triplé en 2022, quand la Russie a cessé ses exportations. De nombreux secteurs économiques sont aujourd'hui pénalisés, comme le bâtiment. TF1 | Reportage M. Guénégan, Q. Trigodet