Énergie : comment les Italiens veulent réduire la facture

Ces derniers mois, Maria Thérésa est devenue experte en économie d'énergie. Il y a un an, leur facture d'électricité s'élevait à 123 euros. Ces retraités ne peuvent pas compter sur les aides de l’État. Côté gaz, la facture a doublé. Pour l'hiver prochain, le couple a déjà tout prévu. Pour limiter la flambée des prix, le gouvernement encourage les Italiens à réduire le chauffage de deux degrés, mais des mesures plus contraignantes sont déjà en place. Depuis avril 2021, la climatisation ne peut plus être réglée en dessous des 25 °C dans tous les bâtiments publics. Cet hiver, le chauffage ne devrait pas dépasser les 21 °C. Si cela ne suffit pas, l’État est prêt à dégainer un plan radical d'économie d'énergie. Il prévoit notamment la fermeture des bars et restaurants à 23 heures. Pour les professionnels, c'est impensable. Les commerces, quant à eux, devraient baisser les rideaux à 19 heures maximum. Cela représente une heure d'ouverture en moins. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage J. Roux, D. Pires