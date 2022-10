Énergie : consommez moins ... et vous serez récompensés ?

Si vous baissez le chauffage ou la température de votre réfrigérateur, vous serez récompensés. Justement, TotalEnergies va faire un geste pour ses trois millions de clients. C'est notamment le cas de Josiane Coupaye. Prenons par exemple une facture annuelle de 1 000 euros. En réduisant sa consommation de 5 %, la facture diminue logiquement de 50 euros auxquels s'ajoutera un bonus de 30 euros. Et plus les économies sont importantes, plus la prime augmentera jusqu'à 120 euros. Pour le fournisseur, il s'agit d'inviter ses clients à davantage de sobriété. Comme l'explique Sophie Mouligneau, directrice marketing chez TotalEnergies. Chez EDF, une offre existe déjà : l'optionTempo qui représente 600 000 abonnés. 300 jours par an, le KWH est très peu cher, 12,72 euros. Mais pendant les 22 jours les plus froids de l'année où la demande est la plus forte, c'est quatre fois plus cher. Cette formule ne convient pourtant pas à tout le monde. "Ils vont allumer le poêle pendant les 22 jours rouges, ils vont s'effacer, ils ne vont pas consommer de l'électricité, du coup, qui va être disponible pour les autres ménages. C'est une option à déconseiller aux personnes qui n'ont pas d'autres moyens de se chauffer que l'électrique", explique Aurian De Maupeou, co-fondateur de Selectra. Quant à Engie, dans quelques jours, elle lancera son offre. Et les consommateurs seront invités par Sms à baisser leur consommation les jours de forte tension, avec à la clé un bonus de cinq à dix euros. TF1 | Reportage A. Hanout, L. Delsol