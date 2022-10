Énergie : des aides pour installer un thermostat chez soi

C'était une livraison très attendue pour ce particulier. Une pompe à chaleur flambant neuve à la place de sa vieille chaudière à gaz. Et sur la nouvelle installation, un outil qui va bientôt devenir incontournable : un thermostat. Ce changement lui permet d'obtenir un prime certificat d'économie d'énergie qui comprend un bonus de 150 euros pour l'installation du thermostat. Cette aide nous concerne aussi si nous souhaitons faire poser un thermostat sur une chaudière au gaz ou au fioul. Mais il faudra prendre en compte la configuration de notre maison, comme l'explique Chabane Kessaï, gérant de la société "France Ecoline". C'est un coup de pouce du gouvernement pour inciter les foyers à réduire leur consommation d'énergie. Cet autre client a, lui aussi, sauté le pas. Et il voit déjà l'effet de son nouveau thermostat. Cet appareil permet en fait d'éviter d'allumer et d'éteindre la chaudière trop fréquemment. Ce qui peut d'ailleurs abîmer son système électrique. "En faisant un simple changement de thermostat d'ambiance, on peut déjà faire jusqu'à 25 % d'économie", rassure Chabane Kessaï. Pour qu'il soit efficace, il faudra veiller à l'installer loin des sources de chaleur et vérifier l'isolation des combles et des fenêtres d'habitation. TF1 | Reportage E. Vinzent, C. Sebire