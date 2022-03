Énergie : des conseils malins pour réduire la facture

Avec quelques gestes assez simples du quotidien, on peut réduire ses factures de plusieurs dizaines d'euros. Il faut remplacer toutes les ampoules par un modèle moins gourmand en énergie. Cela n'a l'air d'un rien. Mais sur un an, votre facture s'allège de 50 euros. Dans le salon, quand vous avez fini de regarder la télévision, pensez à la débrancher comme tous les autres appareils dont vous ne vous servez pas. Sinon, il reste en veille, donc vous coûte de l'argent. Ce geste permet de baisser de 10% votre facture d'électricité. Pour économiser sur le gaz cette fois, il existe aussi une solution. Il suffit de baisser, ne serait-ce que d'un seul degré, pour économiser 7% sur votre facture de gaz. Dans la cuisine, quelques euros peuvent également être glanés. Au moment de cuisiner, il suffit de mettre un couvercle sur la casserole pour que l'eau chauffe plus vite. C'est 25% d'électricité gagnée le temps de la cuisson. Lorsque vous avez prévu de faire votre lessive, si votre contrat le permet, attendez les heures creuses (la nuit par exemple) car l'électricité coute 25% moins cher. Mais ces conseils ne fonctionnent que si l'entretien de vos installations est assidûment respecté. Selon les spécialistes, avec le temps, les pièces s'usent et bougent. Forcément, la consommation va augmenter puisque le rendement va baisser. Sur un an, tous ces gestes permettent d'économiser plus de 200 euros à condition d'appliquer un tout dernier conseil : celui d'éteindre la lumière quand vous partez d'une pièce. TF1 | Reportage C. Diwo, L. Palmier, F. Mignard