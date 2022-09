Énergie : des économies faciles chez soi

La chasse aux gaspillages commence dans le séjour. Selon Florence Clément, porte-parole Ademe, en éteignant sa box la nuit, on peut gagner près de 30 euros par an. Ça y est, tout est débranché. Parlons température. Pour ne pas chauffer la rue, il faut isoler les vieilles fenêtres avec un ruban mousse et changer ses habitudes. Que ce soit pour le gaz ou pour l'électricité, il est important de comprendre les dépenses. Des applications existent pour cela. Quittons ensuite la maison vers un autre gouffre énergétique qu'est la voiture et son si cher carburant. Là aussi, des solutions existent. En effet, on peut partager les frais grâce au covoiturage. Pour faire des économies de carburants, les spécialistes recommandent de diminuer la vitesse sur les voies rapides. Autant de gestes pour éviter la pénurie, voire la coupure. Ils feront du bien au portefeuille. Actuellement, c'est plutôt le bienvenu. TF1 | Reportage M. Poissonnet, A. Hanout