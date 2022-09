Énergie : des milliers de petites entreprises anglaises au bord de la faillite

Indispensables à la préparation de l'emblématique fish and chips, les friteuses sont aussi très consommatrices d'énergie. C’est une mauvaise nouvelle pour le patron de Stones Fish and Chips qui renouvelle son contrat avec son fournisseur d'énergie. Cela va lui coûter 400% de plus, soit 3 200 euros supplémentaires chaque mois. C'est une situation qui est devenue presque banale pour les entreprises britanniques. Aucun plafond ne limite la hausse des prix de l'énergie pour elles. Ce patron n'a pas le choix. Il ne se verse plus de salaire et traque la moindre économie, quitte à réduire ses horaires d'ouverture. Sans aide du gouvernement, les petites entreprises peinent à faire face. Au total, 20 000 PME ont fermé au printemps. Un record qui pourrait n'être qu'un début. Malgré une augmentation des prix de 15%, un pressing londonien ne parvient pas à absorber la hausse de ses factures d'énergie. Le patron sait qu'il n'est pas au bout de ses peines. Presque seize millions de salariés travaillent dans des petites entreprises britanniques. Leurs difficultés vont peser sur l'emploi. TF1 | Reportage L. Barbazanges, Y. Jaffres