Ce père et son fils ont construit leur propre centrale hydroélectrique

Utiliser l’eau pour en faire de l'électricité, c’est l’idée lumineuse d’Antoine et de son père Serge. Il y a quelques années, Serge achète un terrain à l'abandon, avec un projet un peu fou : faire de la rivière une centrale hydroélectrique. Les travaux débutent après 700.000 euros d’investissements. Il faut alors démolir une partie d’un ancien bâtiment, pour mettre en place la conduite d’eau. Au total, deux ans et demi de travaux ont été nécessaires. Antoine est ingénieur, Serge a fait sa carrière dans l’électricité. Ensemble, ils ont créé une société et vendent à EDF leur production pour 100 000 euros par an. Ce projet familial est aujourd'hui une réussite. La famille poisson, cela ne s’invente pas, alimente par an, grâce à l’électricité, 500 habitants de la commune. Leur fierté est partagée par les habitants, même si cela ne leur fait faire aucune économie, car c’est EDF qui gère les prix. Le projet de la famille poisson aurait pu tomber à l’eau à cause des longueurs administratives. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby, M. Lemesle