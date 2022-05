Énergie : la solution écolo et maline de Charleville-Mézières pour faire des économies

Depuis que Joël a emménagé dans un logement il y a six mois, son chauffage et son eau chaude lui coûtent beaucoup moins cher qu'avant. Son immeuble est alimenté majoritairement par une énergie locale. Elle vient de Charleville-Mézières. C'est la plus grande fonderie d'Europe. Les fours y tournent 24 heures sur 24 pour fabriquer des pièces destinées à l'industrie automobile. Ils chauffent l'aluminium à plus de 700°C. Sur le toit de l'usine, avant, les immenses cheminées rejetaient toute la chaleur perdue. Depuis trois ans, plus aucune fumée ne s'échappe. Selon les explications de Vincent Jauniaux, pilote énergie de Stellantis à Charleville-Mézières, elle est récupérée. Le flux a été dérivé pour passer dans un échangeur, où les fumées à 250°C viennent chauffer de l'eau. Ensuite, celle-ci sert à alimenter la ville. Depuis l'usine, cette eau chauffée parcourt ensuite 22 kilomètres, à 2 mètres sous terre. Elle alimente les écoles, le centre commercial, l'hôpital, et des logements sociaux. Au total, 4.000 bâtiments de la ville sont raccordés à ces tuyaux. Un investissement de 9 millions d'euros, pris en charge à moitié par l'aide de l'État. Le reste est financé par l'exploitant. Un coût amorti à long terme, car l'usine Stellantis vend sa chaleur dix fois moins chère que le prix du gaz aujourd'hui. À ce sujet, Ricardo Rodriguez, le directeur du centre opérationnel de Dalkia à Champagne-Ardenne, nous explique que l'énergie achetée à Stellantis a un prix fixe, contrairement à l'évolution du prix du gaz. T F1 | Reportage M. Brossard, Q. Trigodet.