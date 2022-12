Energie : les clients économes récompensés

Pour faire des économies, Apoline a trouvé une solution radicale : disjoncter son compteur électrique lorsqu'elle s'absente. Son immeuble est chauffé au gaz, elle peut donc se permettre de couper une partie de l'électricité. C'est un petit geste, mais qui a de grandes conséquences sur ses factures d'électricité. Elle économise donc en moyenne 150 euros par an. Mais en plus, son fournisseur récompense ses efforts à travers un bonus. Et elle nous l'assure, ces nouvelles habitudes ne sont pas trop contraignantes. Depuis qu'il a lancé ce concept il y a six ans, son fournisseur a déjà reversé un million d'euros à ses clients. "Le fait qu'il y a un peu d'argent à gagner, on constate que nos clients baissent réellement leur consommation d'électricité, de 10% en moyenne. Nos clients sont plus fidèles, économiquement, ça a un intérêt pour les clients et pour nous", explique Lancelot D'Hauthuille, co-fondateur de Plüm Énergie. EDF ne propose pas pour l'instant ce dispositif, mais sa filiale Sowee a lancé des objectifs à ses clients. En ces temps d'inflation et de sobriété énergétique, tous les coups sont bons à prendre pour réduire sa facture. TF1 | Reportage J. Roux, F. Moncelle, S. Hernandez