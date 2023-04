Énergie : les Français économes récompensés

C'est une annonce bienvenue qui est arrivée dans sa boîte mail : "Bonne nouvelle : entre ces deux périodes, votre consommation a baissé de 22,32%". Pour y parvenir, fini le chauffage d'appoint devant la télévision. Hélène a ressorti les plaids. Dans la salle de bain, le sèche-serviettes a été "complètement" éteint, "sauf les rares fois où j'avais besoin de faire sécher quelque chose très rapidement", fait-elle savoir. Ces efforts paient. Comme elle, un million de clients économes auront droit à une déduction automatique de TotalEnergies sur leurs prochaines factures. "Avant, j'étais à 70 euros par mois d'électricité. Là, en ayant réduit ma consommation de 20%, je passe aux alentours de 60 euros. Et grâce à la prime de 120 euros, ça me finance deux mois d'électricité sur cette année", précise Hélène. Tout se joue ensuite selon votre consommation d'énergie : de 30 à 120 euros de bonus pour ceux ayant consommé 20% de moins que l'hiver dernier ; un client sur quatre au total. Pour être éligible, trois critères sont indispensables : être abonné chez TotalEnergies depuis le 31 décembre 2021, ne pas avoir déménagé depuis cette date et être équipé d'un compteur Linky. TF1 | Reportage J. Maviert, M. Derre