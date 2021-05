Energie : les litiges en hausse de 19% sur un an

Lorsque Joël François change de fournisseur d'énergie en 2020, il reçoit une facture très salée, 3 600 euros pour 14 mois de consommation. C'est le double de ce qu'il paie habituellement. Le casse-tête commence quand le fournisseur lui prélève sans son accord ces 3 600 euros. Après un an de bataille, Joël François a fait appel au médiateur national de l'énergie. Ce client est loin d'être un cas isolé. Son fournisseur concentre à lui seul un tiers des litiges. Il reconnaît aujourd'hui une faille dans le système informatique et parle de dégradation conjoncturelle et exceptionnelle. Il l'explique par "une année qui a été compliquée". L'entreprise s'engage donc à régulariser les choses d'ici l'été. Ce genre de litige a explosé ces dernières années. Ils sont vingt fois plus nombreux qu'en 2008. Selon Olivier Challan Belval, médiateur national de l'énergie, "la pratique la plus douteuse c'est le démarchage. Souvent, il est agressif. Parfois, il est frauduleux ou même délictueux". Tout cela s'explique par la concurrence que se livrent les fournisseurs d'énergie. Les consommateurs sont donc appelés à faire preuve de vigilance.