Énergie : les prix baissent mais pas les factures

Toujours plus chère, la facture d'électricité de Josseline a augmenté de près de 40 % en quatre ans. Elle a pourtant fait des travaux d'isolation et surveille de près sa consommation. La baisse, on l'observe pourtant bien sur le marché de l'électricité. Cela s'appelle même "une chute". Le marché du gaz est, lui aussi, à la baisse. Les réserves européennes sont actuellement remplies à 59 % grâce à un hiver doux et les économies d'énergie des particuliers, mais aussi des entreprises. Comment expliquer un tel décalage entre les prix bas du marché et des factures qui ne cessent d'augmenter ? Quand peut-on espérer une baisse des prix ? "On peut aller vers des fournisseurs qui reflètent la baisse des prix dans leurs offres", conseille Sylvain Le Falher, cofondateur de Hello Watt. Ce sont des tarifs jusqu'à 20 % moins chers que ceux d'EDF. Mais attention au type de contrat que vous signez. En cas de nouvelle envolée des prix, certains tarifs, moins protecteurs, peuvent flamber. TF1 | Reportage J. Roux, M. Monnier, B. Rey