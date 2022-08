Énergie : les prix vont-ils augmenter à la rentrée ?

Ils ont beau avoir légèrement baissé en août, les prix à la pompe vous semblent toujours trop élevés. À la rentrée, il y a une bonne nouvelle. La remise du gouvernement va passer de 18 à 30 centimes. Cela va durer deux mois avant de retomber à dix centimes. Pour Hamid, ce n’est pas assez. Il faudrait des mesures ciblées. Le gouvernement y réfléchit. Mais rien ne devrait être décidé avant la fin de l’année. Côté électricité en revanche, la rentrée s’annonce très compliquée. Un courtier le constate tous les jours. Les prix augmentent. L’un de ses clients n’en revient pas. Il faut dire que sur le marché, l'électricité a explosé en un an. Ce qui a pour résultat que certains fournisseurs ne prennent plus de nouveaux clients. L’un d’eux, Iberdrola, a même résilié 10 000 de ses clients français. Parce qu’ils étaient incapables de pratiquer le prix qu’ils avaient promis. Pour le gaz, le prix est gelé depuis novembre. Le problème, c’est que ce bouclier tarifaire s’arrête à la fin de l’année. Que va décider le gouvernement ? Pour un expert, il est difficile d’imaginer un arrêt brutal des aides. D'autant plus que le prix du gaz, cette semaine, continue de grimper. TF1 | Reportage T. Jarrion, F. Couturon, S. Maloiseaux