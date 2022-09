Energie : les solutions pour économiser

À l'intérieur de cette chaudière à gaz, un petit boîtier permet de grandes économies. C'est un thermostat programmable, relié à un bouton. D'un simple clic, vous pouvez piloter la température de toute votre maison, le jour, la nuit ou pendant les vacances. Le boîtier coûte 400 euros, main d'œuvre comprise. Les clients de ce chauffagiste font d'importantes économies. En moyenne, un thermostat réduit votre consommation de 10 %. Prenons une maison de 100 mètres carrés, chauffée au gaz, avec un thermostat programmable. C'est 200 euros d'économie par an. C'est donc un investissement rentabilisé en moins de deux ans. Si en revanche, vous vous chauffez à l'électrique, il existe d'abord des boîtiers à poser sur vos radiateurs. Ils coûtent une centaine d'euros. Mais le plus efficace, c'est d'acheter un radiateur avec un thermostat intégré. Les premiers prix tournent autour de 200 euros. Pour réaliser toutes ces économies, ayez ces chiffres en tête. Il ne faut pas dépasser 19 degrés en journée, 17 la nuit, et seize quand vous vous absentez. TF1 | Reportage J. Coulais, F. Moncelle, J.Y. Chamblay