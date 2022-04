Énergie : l’Espagne, une alternative au gaz russe ?

Dans cette forêt catalane à un peu plus de 100 kilomètres de la frontière française se trouve peut-être une partie de la solution pour réduire notre dépendance au gaz russe. Son nom : le MidCat, Midi-Catalogne, un gazoduc inachevé entre la France et l’Espagne. Dans le contexte actuel, il pourrait bien être relancé car l’Espagne a du gaz à revendre. Il arrive sous forme liquide dans ses ports. Ici, celui de Barcelone, transporté par des méthaniers. C’est ce qu’on appelle du GNL, du gaz naturel liquéfié. Ensuite, il doit être repassé en état gazeux et l’Espagne est championne d’Europe en la matière. Ce gaz est importé du Qatar, du Nigeria, des Etats-Unis, mais surtout d’Algérie, le principal partenaire énergétique de l’Espagne. “L’Espagne peut importer presque trois fois plus de GNL qu’elle n’en consomme. Elle pourrait donc en envoyer vers la France. mais encore , faut-il pouvoir faire passer le gaz d’un pays à l’autre”, précise Julien Garrel, note reporter. Au Pays Basque et en Navarre, il existe déjà deux petits gazoducs qui relient l’Espagne et la France. Mais le MidCat, beaucoup plus gros, permettrait de doubler les quantités de gaz échangées. L’Espagne espère justement que le projet puisse être financé par l’Union européenne. Même en cas de relance rapide des travaux, le gazoduc ne pourrait pas être finalisé avant 2025. T F1 | Reportage J. Garrel, A. Exposito, L. Caboche