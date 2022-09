Énergie : objectif 10 % d'économie à la maison

Une fois chez soi, pas besoin d'aller bien loin pour trouver une première source d'économie d'énergie, direction les radiateurs. Baisser les températures d'un seul degré permet déjà de réduire de 2% la consommation globale de votre logement. Et puisqu'on parle de température, celle de votre lave-linge dans la buanderie est tout aussi importante. Plutôt que laver le linge à 60 °C, il vaut mieux le laver à 30 °C, voire 20 °C. Cela consomme deux à trois fois moins d'énergie. Continuons avec une mauvaise habitude dans le salon. Box internet, télévision, tous ces appareils électroniques que vous laissez en veille toute la journée. Tout éteindre est en effet un bon réflexe. Lorsqu'ils sont en veille, certains ordinateurs utilisent des graphismes et consomment parfois autant que lorsqu'ils sont allumés. Économie réalisée en débranchant tout : -1,5 % sur la consommation totale. Dans la cuisine, ne laissez plus bouillir votre eau à l'air libre. Ça ira beaucoup plus vite en couvrant votre casserole. Moins de temps de cuisson, c'est 2 % d'économie d'énergie pour le logement. Et c'est de loin le seul conseil dans cette pièce. D'après Cassandre Milius, spécialiste des écogestes, fondatrice de la plateforme The Good Habits, "ça va être d'éviter d'ouvrir la porte du four pour vérifier la cuisson parce qu'on va perdre de la chaleur, ça va être de dégivrer régulièrement son congélateur et son frigo, ça va être de nettoyer régulièrement la grille arrière du frigo parce qu'il va mieux consommer, il va utiliser moins d'énergie". Bilan, en faisant ces gestes, vous pouvez économiser de 8 à 15 % sur votre consommation totale d'énergie. Pour aller au-delà, il faut investir comme par exemple engager des travaux d'isolation dans votre logement. Et cela peut coûter évidemment beaucoup d'argent. TF1 | Reportage V. Dépret, T. Rolnik