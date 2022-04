Energie, pénuries, emploi : ce qu'attendent les petites entreprises

Depuis quelques semaines, la matière première de Bérénice Allaire, une boulangère des Sables-d’Olonne, a atteint des sommets. Une farine devenue or blanc. Et avec les fours tournants toute la journée, ses factures d’électricité ont augmenté de 40% depuis janvier. Alors, sa demande est simple : “On ne peut pas se passer de four. Donc la mesure qui serait bien ce serait d’avoir des prix encadrés au moins pour cette énergie là”. Sur le quai, au retour de la pêche, les professionnels de la mer attendent aussi des mesures d'urgence car ces chalutiers sont d’immenses consommateurs de carburant. Alors ce qu’ils demandent, c’est une baisse de 0,20 euros par litre de gazole. Elle leur a été promise par le gouvernement à partir du 1er avril , mais ils l’attendent toujours. Un coup de pouce pour continuer son activité, c’est aussi ce que demande Stéphane Geoffroy, patron d’un restaurant. Il lui manque sept salariés pour pouvoir travailler normalement. En attendant, il est obligé de fermer son établissement une journée par semaine alors que les clients ne manquent pas. La baisse des charges, une mesure demandée à l’unanimité par tous ceux que nous avons rencontré. Dans le département de la Vendée, près d’une entreprise sur trois peine à recruter. T F1 | Reportage M. Brossard, C. Souary