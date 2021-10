Energie : pourquoi les prix flambent

Depuis le 1er janvier 2021, les prix ont flambé pour toutes les sources d'énergie. La hausse la plus spectaculaire concerne le gaz, avec plus 57% depuis le début de l'année. Et ce n'est pas fini, car il devrait augmenter de plus 20% en novembre et plus 10% en décembre selon le gouvernement. La demande mondiale est très élevée, surtout en Asie, où la reprise est beaucoup plus forte que prévu. L'autre explication, c'est le climat. L'hiver dernier a été rude et long partout dans le monde. Résultat, il n'y a plus de stock. Les pays producteurs comme la Russie limitent leur livraison et les prix flambent. L'autre forte augmentation à venir, c'est l'électricité, avec plus 12% en février. Un paradoxe au pays du nucléaire. Certes, les centrales assurent 70% de nos besoins, mais une partie de cette électricité est revendue à nos voisins européens. Quand nous ne produisons pas assez, nous achetons à l'étranger. Une électricité en partie produite par des centrales au gaz. Pour le carburant, le Super 95 a bondi de 12,6% depuis le 1er janvier. Le diesel quant à lui de 11,4%. Avec la reprise économique et le redémarrage des échanges commerciaux, la demande explose. Les prix devraient donc continuer à augmenter.