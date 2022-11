Énergie : quelles solutions pour demain ?

Notre consommation d'énergie est aujourd'hui assurée à 60% par des énergies fossiles. Pour limiter le réchauffement climatique à deux degrés de plus d'ici 2100, ce secteur a un rôle clé à jouer et pour y arriver, il existe des solutions : les énergies renouvelables, c'est -à -dire des énergies qui se régénèrent perpétuellement. L'eau, par exemple, assure 16% de nos besoins. Mais avec plus de 2 300 installations hydrauliques, nous sommes pratiquement déjà à notre capacité maximale. Les éoliennes se sont multipliées ces dernières années en France. Un parc avec treize éoliennes permet d'alimenter l'équivalent d'une ville comme Cahors. La France souhaiterait multiplier par deux sa production grâce à des éoliennes terrestres. Néanmoins, le pays est déjà en retard sur les objectifs qu'il s'était lui-même fixés. Cette année, seuls 1 300 mégawatts ont été installés alors qu'il en aurait fallu au moins 1 900 pour tenir le rythme. Construire un parc éolien peut prendre jusqu'à deux fois plus de temps que chez nos voisins. TF1 | Reportage A. Tassin, M. Lézi, A. Ponsar