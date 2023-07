Moins d'éclairage public la nuit pour faire des économies : une mesure efficace ?

Le gouvernement lance une consultation nationale pour recueillir l'avis de la population sur l'éclairage public de nuit. À l'instar de la ville d'Orsay, de nombreuses communes l'éteignent depuis déjà plusieurs mois. À la clé : de belles économies et pas de hausse des cambriolages, assure l'édile. Il est 21h45, à Orsay, dans l'Essonne, le soleil se couche. Petit à petit, les rues s'éclairent, mais pour moins de deux heures seulement. Il est 23h28 en centre-ville et le temps est compté pour Max, un habitant qui rentre chez lui. Il a deux minutes pour enclencher ses lumières de vélo, avant l'extinction des lampadaires, à 23h30. "C'est difficile, car il y a des trous et si on n'arrive pas à les voir à distance, ça peut être dangereux", souligne le jeune homme, dans le reportage vidéo qui accompagne cet article. Sur le bord de la route, l'équipe de TF1 croise Samir. L'obscurité, dit-il, lui fait peur. "Soit je prends la lampe torche de mon téléphone, soit je laisse mes yeux s'adapter au noir", explique le riverain.