Énergie renouvelable : à qui profite l'implantation des éoliennes ?

La France compte aujourd'hui 8 000 éoliennes sur son territoire. Pour l'instant, elles ne fournissent que 7% de notre consommation d'électricité. Cependant, la production éolienne française va doubler d'ici dix ans. D'ailleurs la filière recrute. Elle emploie 18 000 personnes dans notre pays. Et d'ici 2050, près d'un million d'emplois verts pourraient être créés. Malgré cela, la fronde anti-éolienne reste très active, car 70% des projets sont attaqués par des riverains.