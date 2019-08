Énergie solaire : une première centrale flottante dans l'Hexagone

C'est la plus grande centrale solaire flottante de l'Europe. Les panneaux voltaïques s'y étendent sur une surface équivalente à 24 terrains de football. Idéalement situé et jamais à l'ombre, le lac offre de nombreux avantages. En captant la lumière du soleil, ces panneaux vont fournir de l'énergie, qui subviendra aux besoins de 20 000 personnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.