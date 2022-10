Énergie, un plan pour passer l’hiver

C'est une succession de petits gestes pour diminuer notre consommation d'énergie. Ce clip du gouvernement sera bientôt sur nos écrans. La musique étant très lente, il faut responsabiliser le Français, sans les affoler. Quatre recommandations : limiter le chauffage à 19 °C, éteindre les appareils lorsqu'ils sont en veille, régler son ballon d'eau chaude sur 55 °C et lancer les machines pendant les heures creuses. Êtes-vous prêts à jouer le jeu ? Dans les détails, il n'est pas toujours facile de respecter les consignes. L'objectif du gouvernement est de faire reculer notre consommation d'énergie de 10 % d'ici 2024. Près de 10 % de tout le pays, c'est à peu près l'équivalent de la consommation d'une région comme les Hauts-de-France. L’État (ses bâtiments et ses agents), les entreprises, les particuliers sont les premiers à être concernés.. Pour l’État, il s'agira de mesures obligatoires. Ce sont de simples incitations pour les particuliers, ce seront de simples incitations. Et même l'objectif est-il réaliste ? La réponse est oui. Pour l'état, il s'agira de mesures obligatoires. ce dernier à ... Des efforts qu'il faudra prolonger. Retour sur les bons gestes à adopter ... TF1 | Reportage L. Zajdela, C. Colinm.fedmouli