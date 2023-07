"J'ai pensé qu'il était mort" : le témoignage du père d'Axel, 8 ans, rescapé d'une chute de 100 mètres

Accompagné de sa famille, Axel, 8 ans, visitait le site de Los Gemelos, aux Galápagos. Le jeune garçon est tombé vendredi 7 juillet dans un cratère de 100 mètres de profondeur. Pour TF1, le père d'Axel livre un témoignage particulièrement fort. Ils se souviendront longtemps de ce voyage... et de ce petit miracle. Vendredi 7 juillet, Axel, un garçon de 8 ans, et sa famille profitent de leurs vacances aux îles Galápagos (Équateur) pour faire le tour de Los Gemelos, un site très prisé des touristes situé sur l'île de Santa Cruz où s'étalent deux immenses cratères vertigineux, causés par l'effondrement de chambres de magma. Mais bien vite, la randonnée vire au cauchemar. Contacté par TF1, Jérôme Devosse, le père d'Axel, décrit une scène d'horreur. "On a fait une pause avant d'arriver au taxi, pour boire un peu d'eau, et à ce moment-là, j'ai entendu un cri", se souvient-il, avant d'ajouter : "En me retournant, il y avait un touriste qui nous a dit qu'Axel était tombé."