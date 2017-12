Les enfants apprennent le pouvoir de l'argent à KidZania

C'est un parc d'attractions pas comme les autres. Et pour cause, il ne possède aucun manège, mais des mini-entreprises. Inventé au Mexique, KidZania est un micro-univers où les enfants apprennent à dépenser ou à gagner de l'argent. À ce jour, on en dénombre une vingtaine dans le monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 25/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.