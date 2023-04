Vos enfants face aux écrans : quelles solutions ?

À peine rentrés de l'école, c'est le premier réflexe avant même de dire bonjour. Gabriel, 9 ans, et Alice, 5 ans, n'ont que le mot "écran" à la bouche. Pour Alice, dessins animés. Pour son grand frère, casque sur les oreilles, match de football, et cela va durer au moins une heure. Malgré les règles imposées, il est difficile de l'arrêter. C'est justement l'isolement qui pose problème. Pour une psychologue, il faut toujours accompagner son jeune enfant. "Une heure passée tout seul par jour d'un enfant de manière passive devant un écran ne peut pas être bon. Par contre, une heure en collectif, en famille, accompagnée de manière verbalisée, ça n'a rien à voir et on voit que ça n'a aucun impact sur le développement de l'enfant", explique Vanessa Lalo, psychologue spécialiste des pratiques numériques. Les écrans peuvent aussi favoriser les échanges en famille. Pour Raphaël, âgé de neuf ans, pas de tablette en semaine, sauf pour apprendre l'anglais ou les accords de guitare. Le week-end, le père de famille contrôle la durée d'utilisation depuis son téléphone. Pour jouer avec ses petites sœurs, les jeux de société restent encore la solution la plus sûre. Tout le monde s'accorde la-dessus. TF1 | Reportage L. Adda, I. Rachati, A. Cazabonne