Enfants fauchés à Lorient : le récit de la cavale du chauffard

C'est dans un modeste hôtel, près de Lorient, que l'un des hommes les plus recherchés du pays a été interpellé ce mardi 18 juin 2019 matin. Ce fugitif conduisait sans permis ni assurance lorsqu'il a renversé deux enfants le dimanche 9 juin dernier. Il est déjà connu par les services de police comme étant un petit délinquant. Les enquêteurs vont devoir déterminer le parcours du fugitif. Les détails dans ce reportage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.