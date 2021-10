Enfants influenceurs et publicité : quelles sont les règles ?

Sur les réseaux sociaux, la vidéo cumule déjà onze millions de vues. Filmé par ses parents, un enfant de dix ans fait semblant d'ouvrir un restaurant aux couleurs de l'enseigne McDonald’s. Le logo est partout, mais il n'y a aucune mention d'un accord commercial avec la marque. Sur Internet, d'autres enfants jouent exactement le même scénario. Pour l'association de consommateurs UFC-Que-Choisir, il s'agit d'une publicité déguisée. Elle porte alors plainte contre l'enseigne. "Il y a quelque chose qui nous fait penser à un partenariat. Après contribution réciproque peut être différente. Ça peut être de l'argent ou je ne sais pas. On a quand même l'impression que c'est un contenu sponsorisé et ça ne se dit pas dans le cadre de la vidéo. C'est ça le problème, c'est la déloyauté du message", explique Gwénaëlle Le Jeune, juriste à l'UFC-Que-Choisir. La chaîne de fast-foods, elle, dément et envisage de porter plainte à son tour contre l'association. "Nous avons pour règle de ne jamais engager de partenariat avec des influenceurs ayant moins de 17 ans", fait savoir McDonald’s France. Les familles à l'origine de ces vidéos nient aussi l'existence d'une relation commerciale et assurent parler aussi d'autres marques comme Burger King. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.