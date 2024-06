Enfants intoxiqués dans la Marne : où en est l'enquête ?

Toute la matinée, les techniciens de surveillance de la qualité de l'air sont intervenus à Fère-Champenoise, dans la cour de l'école primaire, mais également dans les salles de classe, pour poser toutes sortes de capteurs. "On va regarder un certain nombre de polluants gazeux, les particules également", explique Cyril Pallarès, directeur opérationnel chez ATMO Grand Est. En attendant les résultats complets, au plus tôt en fin de semaine, les écoles restent fermées. C'est dans une salle communale et au collège que les enfants sont accueillis depuis la matinée de ce 10 juin. Dix jours après les premières intoxications, d'autres sont plus inquiets de devoir encore attendre pour comprendre. C'est le cas de certains adultes qui accompagnaient les enfants, victimes des mêmes symptômes. "Est-ce qu'on aura des séquelles ?", s'interroge Marielle, agente périscolaire intoxiquée. Preuve de l'inquiétude qui demeure dans la petite ville de Champagne, la cellule d'écoute mise en place par l'Éducation nationale la semaine dernière a reçu 38 personnes, dont 17 enfants. TF1 Reportage V. Dietsch, E. Hassani, C. Hanesse