Enfants intoxiqués : l'inquiétude grandit dans la Marne

Des intoxications d'origine inconnue, pour tenter de comprendre, les pompiers analysent l'air à la sortie de chaque bouche d'égouts. Test de gaz, de monoxyde de carbone, de polluant, mais aucune réponse. Et pourtant, une centaine d'élèves d'une école scolaire ont bien été victime de malaise depuis jeudi, l'enquête continue. En attendant la réponse, les élèves de primaire sont scolarisés dans un collège tout proche. Mais beaucoup sont restés avec leurs parents aujourd'hui, 4 juin. C'est le cas de Mila, huit ans, qui a été pris de malaise jeudi et vendredi dernier, hospitalisé samedi, puis de nouveau incommodée hier. Les médecins ont d'abord dit à sa mère qu'il s'agissait d'une intoxication au monoxyde de carbone, avant de se rétracter. Après la piste du monoxyde de carbone, les analyses faites sur les enfants s'avèrent insuffisantes. Les malaises ont eu lieu sur le chemin qui mène à la cantine, soit depuis l'école, soit depuis le collège. Ce soir, le préfet promet une nouvelle phrase d'enquête. Seul un enfant reste hospitalisé aujourd'hui, aucun malaise n'a été signalé dans la journée. L'école primaire soumise à analyse restera fermée toute la semaine. TF1 | Reportage B. Christal, G. Gruber, C. Hanesse