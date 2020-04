Enfants : la maladie de Kawasaki pourrait-elle être liée au Covid-19 ?

Depuis le début de l'épidémie du Covid-19, les scientifiques même les plus expérimentés font preuve d'une grande humilité, car ils ne savent pas tout. Depuis quelques jours par exemple, les médecins se posent de questions sur le syndrome de Kawasaki. Une maladie qui pourrait être liée au coronavirus. Il s'agit encore d'une hypothèse provenant de Grande-Bretagne.