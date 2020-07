Enfants perdus à la plage : une surveillance de tous les instants pour les sauveteurs

Une baisse de la vigilance et votre enfant disparaît. Cela arrive une dizaine de fois chaque jour sur cette plage. La plupart du temps, la séparation ne dure que quelques minutes, mais parfois, elle est beaucoup plus longue. L'été dernier, près de 700 enfants avaient été pris en charge sur les plages marseillaises. Cette année, les policiers en ont déjà comptabilisé plus de 300 alors que les vacances ne font que commencer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.