Enfants des rues : la difficile prise en charge

Les habitants de la Goutte-d'Or se plaignent des dégradations et des vols causés par quelques jeunes immigrés clandestins. Pourtant, la situation ne change pas. En effet, la présence de ces adolescents, marocains pour la plupart, a bouleversé la vie de ce quartier, déjà classé ZSP (zone de sécurité prioritaire). L'Hexagone a toutefois l'obligation d'assurer la protection des mineurs. Alors pourquoi sont-ils encore livrés à eux-même ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/11/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.