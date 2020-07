Enfants sauvés d'un incendie à Grenoble : le témoignage des héros

Deux jeunes garçons ont été sauvés d'un incendie mercredi à Grenoble. Ils étaient pris au piège dans un appartement en flamme. Encouragé par des voisins, l'ainé a jeté dans le vide son petit frère de trois ans. Âgé de dix ans, le second enfant a sauté à son tour. Leurs chutes ont été amorties par les bras de voisins courageux.