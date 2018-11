Enfants : une loi contre la fessée ?

Dans l'Hexagone, le débat sur la fessée continue de diviser l'opinion publique. 54 pays dans le monde ont déjà interdit les châtiments corporels sur les enfants. L'Allemagne l'a fait il y a 18 ans. Notre pays pourrait adopter une loi pédagogique sans sanction pénale pour faire changer la société et tenter de faire reculer les cas les plus graves de maltraitance infantile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.