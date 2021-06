Enfin l’heure de la reprise pour les foires et salons

Vous ne rêvez pas. Des allées fréquentées, des stands, des démonstrations... Un salon professionnel s'est ouvert ce mercredi matin à Rennes (Ille-et-Vilaine). Les acteurs de l'industrie agroalimentaire ont enfin retrouvé leur rendez-vous annuel. "On va redémarrer notre présence. On va rencontrer à nouveau les gens. Et ça va nous faire du bien", se réjouit Laurent Carlion, exposant IFM au Salon CFIA (Carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire). C'est le premier salon de cette ampleur à rouvrir avec 1 400 exposants, 15 000 visiteurs d'ici vendredi. Les vastes halls dédiés à l'événement permettent de respecter les jauges sanitaires. Et à l'entrée, un dispositif inédit a été mis en place. Personne ne passe sans prouver qu'il est négatif au Covid-19. Il y a deux accès. Ceux qui ont un pass sanitaire valide peuvent rentrer directement. Pour les autres, il faut faire la queue pour être dépisté sur place. Les participants se plient aux règles malgré l'attente. De leurs côtés, les organisateurs sont prêts à assurer les coûts supplémentaires. L'enjeu pour eux, aujourd'hui, est surtout de convaincre qu'il est possible d'organiser de tels rassemblements sans risque. Le secteur de l'événementiel est prêt et souhaite le prouver.