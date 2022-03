Engrais : les coûts explosent pour les agriculteurs

Ces petites billes sont devenues un produit de luxe. Il s'agit d'engrais azotés. Ce sont les fertilisants les plus utilisés dans l'Hexagone pour faire pousser nos céréales. Depuis un an, ce fabriquant qui approvisionne 45% des agriculteurs français, a presque triplé son prix de vente. Cet engrais est fabriqué à partir d'ammoniaque. Pour obtenir de l'ammoniaque, il faut du gaz. Ce dernier représente 80% du coût de production. Or, le prix du gaz flambe, soit +1000% en un an. Si la situation perdure, cet industriel réfléchit à ralentir voire arrêter la production, faute de rentabilité. Les agriculteurs, vont-ils manquer de fertilisant ? Cette année, non. La majorité d'entre eux a déjà fait ses stocks. En revanche, pour 2023, ce céréalier dans l'Oise est inquiet. Si les engrais viennent à manquer ou que leurs prix continuent de s'envoler, ses prochaines productions de blé et de colza et de maïs seront compromises. Pour s'approvisionner, une solution existe. Il s'agit d'importer des engrais déjà fabriqués, sauf que le pays est très dépendant de la Russie. Pour éviter une pénurie, il va donc falloir réduire notre dépendance et se tourner vers d'autres grands fournisseurs d'engrais comme les États-Unis ou le Moyen-Orient. T F1 | Reportage T. Leproux, F. Maillard