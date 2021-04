Enlèvement de Mia : Rémy Daillet, visé par un mandat d’arrêt international, se défend

Depuis ce matin, cet homme fait l'objet d'un mandat d’arrêt international. Rémy Daillet, ancien homme politique fantasque. Aujourd'hui, figure complotiste, il est considéré par la justice comme l'animateur principal de la mouvance qui réunissait les membres du commando ayant enlevé la petite Mia mardi dernier. Nous avons pu le joindre en Malaisie où il vit, et il cautionne, justifie sans détour cette action. "C'est l'Etat qui commet des enlèvements. Ce n'est pas nous ! Nous nous restituons des enfants", dit-il. À plusieurs reprises, nous l'avons interrogée sur son éventuelle participation à distance. Sans nier, il refuse de répondre. "Il n'est pas nécessaire de me poser la question. Encore une fois, ce sont des questions de base police. Donc, je ne suis pas là pour encourager les enquêtes de police d'un système que je considère comme illégitime", répond Rémy Daillet. Résolument anti-système, cet homme s'était fait remarquer dans son village de la Haute-Garonne, là où il vivait avant son départ à l'étranger. Ancien cadre politique au Modem, ses propos radicaux lui avaient valu d'être exclu par le parti centriste en 2010. Ces derniers mois, il rassemble sur les réseaux sociaux des milliers d'adeptes avec des discours négationnistes, opposé au masque, au vaccin ou encore à la 5 G. Dans l'enlèvement de la petite Mia, il aurait joué un rôle actif. Selon le procureur, il aurait fourni les coordonnées de la personne qui a logé l'enfant et sa mère la première nuit après l'enlèvement. Dans cette affaire, cinq hommes ont été arrêtés. La mère de la fillette est actuellement détenue en Suisse dans l'attente d'une procédure d'extradition.