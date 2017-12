Les enquêtes sur les enfants disparus sont longues et difficiles

Près de cinquante mille disparitions d'enfants sont signalées chaque année. Certains sont retrouvés dans les heures ou les jours qui suivent. Mais pour les quatre cents à six cents disparitions jugées inquiétantes, le suivi s'inscrit dans la durée. L'État a par ailleurs mis en place un numéro gratuit accessible partout en France, le 116 000. Reportage sur le mode opératoire des enquêteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 04/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 4 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.