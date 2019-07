Enquête : au cœur des investigations financières

Avec eux, les escrocs de haut vol, les fraudeurs du fisc, les chefs d'entreprise verseurs de pots-de-vin et les hommes politiques indélicats ont du souci à se faire. Les enquêteurs de la police judiciaire française luttent contre la délinquance financière. Ces hommes et ces femmes font partie de l'OCLCIFF. Un service d'élite d'une discrétion absolue, qui nous a exceptionnellement ouvert ses portes pour un reportage exclusif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.